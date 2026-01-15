Obra na avenida Primeiro de Maio: rua será interditada para instalação de caixa de galeria nesta sexta-feira

Prefeitura de Brusque/Divulgação

Nesta sexta-feira, 16, a rua Pedro Noldin, anexa à avenida Primeiro de Maio, em Brusque, será interditada das 7h às 12h. O bloqueio é necessário para a instalação de uma caixa de galeria, que auxilia no escoamento da água da chuva e na prevenção de alagamentos, como parte das obras de macrodrenagem no bairro.

A Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE) pede a colaboração dos moradores da rua e orienta que, caso haja necessidade de sair com veículos, a saída ocorra antes das 7h.

Atualização da obra

A obra do Túnel Liner, utilizada para melhorar a drenagem e prevenir alagamentos, avançou com a conclusão da base de concreto, que serve de sustentação para a estrutura. Com essa etapa finalizada, os trabalhos agora seguem para o topo do túnel.

O trânsito a partir da região do Wegner segue bloqueado temporariamente durante a movimentação de caminhões e galerias necessárias para a obra. O acesso para moradores e estabelecimentos comerciais e empresariais permanecerá liberado, mas pode haver lentidão no trânsito.

“Hoje iniciamos uma nova etapa da obra da galeria em frente à rua Pedro Noldin. A frente de trabalho que ficava próxima à Curva do Wanka já foi finalizada, respeitando todos os limites de segurança necessários para a construção da caixa de inspeção, que é uma estrutura importante para a manutenção e verificação do sistema de drenagem”, explica a engenheira e fiscal da obra, Taiuane Bianchini.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) pede a compreensão dos motoristas e orienta a utilização de vias alternativas. Quem vem da região sul (Poço Fundo, Santa Luzia, Águas Claras e Zantão) em direção ao Centro deve realizar o desvio pela rua Nova Trento, com acesso local permitido até a Sociedade Beneficente.

Foto: Thiago Facchini/Arquivo O Município

Já para quem faz o trajeto do Centro em direção à região sul ou à avenida Primeiro de Maio, o desvio ocorre pela rua Tiradentes, com acesso local liberado até a Dokassa.

A partir da rua Tiradentes, acessando a rua Azambuja, é possível chegar à avenida Primeiro de Maio pelas ruas Ernesto Appel (rua do Barateiro) e Guilherme Ristow (rua da Verdureira do Sid), exclusivamente para veículos leves. O trecho será liberado em 2 de fevereiro, a fim de não comprometer a volta às aulas.