Avenida Primeiro de Maio tem meia pista liberada em Brusque

Foto: Mariana Beuting/O Município

A avenida Primeiro de Maio, em Brusque, já opera com meia pista liberada para o tráfego de veículos.

A liberação parcial ocorre enquanto a via segue com restrições. O anúncio foi feito pela prefeitura na tarde desta segunda-feira, 2.

Em comunicado, a Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE) orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao transitar pelo local, já que a avenida permanece parcialmente aberta.

A prefeitura não informou prazo para a liberação total da pista.