Avenida Primeiro de Maio tem meia pista liberada em Brusque
Trecho segue com restrições e motoristas devem redobrar a atenção
A avenida Primeiro de Maio, em Brusque, já opera com meia pista liberada para o tráfego de veículos.
A liberação parcial ocorre enquanto a via segue com restrições. O anúncio foi feito pela prefeitura na tarde desta segunda-feira, 2.
Em comunicado, a Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE) orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao transitar pelo local, já que a avenida permanece parcialmente aberta.
A prefeitura não informou prazo para a liberação total da pista.