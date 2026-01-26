Boca de lobo entupida gera problemas na rua Max Ristow, em Brusque
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos prestará manutenção na próxima semana
Na rua Max Ristow, localizada no bairro Steffen, há uma boca de lobo entupida que tem causado problemas na via de solo batido, incomodando os pedestres e atrapalhando o tráfego no local.
A boca de lobo, que serve para captar água da chuva e evitar alagamentos, está entupida há meses, o que resulta em água parada nas extremidades da rua.
Sérgio Ceolin trabalha na rua Max Ristow e explicou sobre os problemas atuais da via. “A água corria pelo mesmo lado onde a boca de lobo está e tinha tubos ali. Mas, com o tempo, eu não sei se foi por causa de caminhão pesado, que quebrou os tubos, porque a água não passa mais ali”.
Segundo Sérgio, a água fica correndo por cima da estrada, do lado oposto à boca de lobo e, com chuvas fortes, a força da água forma erosão no solo. Além disso, há uma vala dividindo a rua e o buraco dificulta o trajeto dos automóveis.
De acordo com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Ivan Bruns, a desobstrução da boca de lobo e a manutenção necessária da via devem acontecer na próxima semana.