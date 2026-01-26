Boca de lobo entupida gera problemas na rua Max Ristow, em Brusque

Sérgio Ceolin/Arquivo pessoal

Na rua Max Ristow, localizada no bairro Steffen, há uma boca de lobo entupida que tem causado problemas na via de solo batido, incomodando os pedestres e atrapalhando o tráfego no local.

A boca de lobo, que serve para captar água da chuva e evitar alagamentos, está entupida há meses, o que resulta em água parada nas extremidades da rua.

Sérgio Ceolin trabalha na rua Max Ristow e explicou sobre os problemas atuais da via. “A água corria pelo mesmo lado onde a boca de lobo está e tinha tubos ali. Mas, com o tempo, eu não sei se foi por causa de caminhão pesado, que quebrou os tubos, porque a água não passa mais ali”.

Segundo Sérgio, a água fica correndo por cima da estrada, do lado oposto à boca de lobo e, com chuvas fortes, a força da água forma erosão no solo. Além disso, há uma vala dividindo a rua e o buraco dificulta o trajeto dos automóveis.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Ivan Bruns, a desobstrução da boca de lobo e a manutenção necessária da via devem acontecer na próxima semana.