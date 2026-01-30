Brusque e Guabiruba oficializam projeto de nova ligação viária

Prefeitura de Brusque/Divulgação

As prefeituras de Brusque e Guabiruba oficializaram, na tarde desta sexta-feira, 30, a ordem de serviço para a elaboração do projeto da nova ligação viária entre os dois municípios.

A empresa NES Engenharia e Construções, vencedora do processo licitatório, será responsável pelo desenvolvimento do projeto básico e executivo, com prazo de até quatro meses.

A via terá aproximadamente 3,4 quilômetros de extensão, incluindo acessos: cerca de 1,95 km em Brusque e 1,45 km em Guabiruba. Ela ligará a Rua Ernesto Bianchini, nas proximidades da empresa Irmãos Hort, à Rua Nicolau Schaefer.

O projeto prevê terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de contenção, obras complementares, rede de energia e iluminação pública, além do licenciamento ambiental junto ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA).

Serão incluídos inventário florestal e autorizações necessárias para a execução da obra.

Segundo o prefeito de Brusque, André Vechi, “as cidades são praticamente conurbadas, o que gera intenso fluxo diário de pessoas que residem em um município e trabalham no outro. Esse novo acesso será fundamental para desafogar o tráfego na Rua General Osório, permitindo conexão direta à Nova Beira Rio, nas imediações da empresa Irmãos Fischer”.

O acordo entre as duas cidades prevê cooperação técnica e financeira: Brusque custeará o projeto da nova via, enquanto Guabiruba será responsável pelo projeto de uma nova ponte definitiva na localidade da Cristalina.