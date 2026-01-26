Celesc realiza vistoria técnica em Botuverá para melhorias na rede elétrica

Foto: Divulgação

Na quinta-feira, 22, o município de Botuverá recebeu a visita técnica de um projetista da empresa terceirizada responsável pelos projetos da rede de energia elétrica da Celesc. A vistoria in loco teve como foco os pontos mais críticos do sistema elétrico local.

A ação atende a um compromisso assumido anteriormente pelo presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, pelo diretor de Distribuição, Cláudio Varella, e pelo gerente regional, João Marcos Ribeiro, após uma série de reuniões com a administração municipal para tratar das recorrentes quedas no fornecimento de energia.

Durante a visita, o projetista percorreu comunidades e áreas afetadas, acompanhado pelo prefeito Victor Wietcowsky, servidores da prefeitura, moradores e equipe técnica. O objetivo foi levantar informações, ouvir a população e definir soluções técnicas adequadas para cada trecho da rede.

Segundo o prefeito, o momento representa o avanço das tratativas para ações efetivas. “Depois de muito diálogo com a Celesc, começamos a ver o compromisso sair do papel e se transformar em realidade. A presença do projetista em Botuverá é um passo concreto para resolver um problema histórico que afeta diretamente a população”, afirmou Victor Wietcowsky.

Entre as medidas em estudo estão a elaboração de projetos de cabeamento encapado e o deslocamento de postes instalados em áreas de vegetação, com a transferência para locais mais seguros às margens das estradas. A iniciativa deve reduzir riscos de interrupções no fornecimento de energia.

A Prefeitura de Botuverá reforçou que segue atuando como parceira institucional da Celesc, acompanhando o processo técnico e cobrando agilidade na execução das melhorias previstas. “O compromisso da administração municipal é trabalhar até que a solução chegue a todos. Com projetos bem elaborados e execução eficiente, vamos avançar para superar esse problema”, completou o prefeito.