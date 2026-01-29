Foto: Arquivo pessoal

Um buraco se abriu no asfalto da rua principal do bairro Lageado Baixo, em Guabiruba, na tarde desta quinta-feira, 29, após a chuva registrada no município.

A situação foi relatada por um leitor.

Diante do risco para motoristas e pedestres, um homem esteve no local para sinalizar o trecho e evitar acidentes.

Até o momento, não há registro de outras ocorrências relacionadas à chuva.

