Chuva abre buraco em rua do Lageado Baixo, em Guabiruba
Ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira, 29, após temporal
Um buraco se abriu no asfalto da rua principal do bairro Lageado Baixo, em Guabiruba, na tarde desta quinta-feira, 29, após a chuva registrada no município.
A situação foi relatada por um leitor.
Diante do risco para motoristas e pedestres, um homem esteve no local para sinalizar o trecho e evitar acidentes.
Até o momento, não há registro de outras ocorrências relacionadas à chuva.