Coleta de lixo no Azambuja terá alteração devido às obras na Primeiro de Maio, em Brusque

Divulgação

A coleta de lixo realizada pela Veolia sofrerá uma alteração temporária de horário na rua Azambuja, em razão das obras em andamento na Avenida Primeiro de Maio, em Brusque.

A mudança passa a valer a partir do dia 19 de janeiro, quando a coleta será realizada às 4h da manhã.

Os dias de coleta permanecem os mesmos, segundas, quartas e sextas-feiras, sem alteração na frequência do serviço.

A empresa orienta os moradores a colocarem os resíduos na calçada com antecedência ao novo horário e a amarrarem corretamente os sacos de lixo, a fim de evitar vazamentos. A alteração é provisória e permanecerá em vigor enquanto durarem as obras.