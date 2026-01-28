Confira quantos reparos em vias foram realizados pelo Samae de Brusque neste início de ano

Divulgação

As intervenções são realizadas após serviços executados pela autarquia, como consertos de tubulações, ampliações de rede, substituição de hidrômetros e outras manutenções no sistema de abastecimento.

No total, foram 12 dias úteis que contaram com 20 toneladas de asfalto por dia e cerca de 1,6 mil m² de buracos tampados.

O diretor-geral de Operações, Ruan Reis, relembra que a autarquia conta com serviço de conserto de tubulação 24 horas por dia. “Para realizar os reparos, posteriormente aos consertos, contamos com uma empresa terceirizada que recebe as demandas e executa os reparos necessários”.

De acordo com ele, ao longo de janeiro, foram fechados 167 buracos em diferentes bairros do município. A menor incidência de serviços foi registrada na Cerâmica Reis, com apenas um buraco fechado.

Em seguida aparecem Santa Rita, São João e São Luiz, com dois registros cada. Os bairros Centro, Paquetá e Santa Luzia contabilizaram três buracos, enquanto Centro I, Centro II, Jardim Maluche, Limoeiro e Nova Brasília tiveram quatro intervenções.

Com cinco buracos fechados estão Cedrinho, Guarani, Ponta Russa e Santa Terezinha. Já Bateas, São Pedro, Thomaz Coelho e Zantão registraram seis serviços cada. Azambuja, Limeira e Poço Fundo somaram sete buracos fechados, enquanto Dom Joaquim e Souza Cruz tiveram nove ocorrências. Águas Claras contabilizou dez serviços, Planalto teve 11, 1º de Maio somou 13 intervenções e o bairro Steffen liderou o número de buracos fechados no período, com 14 registros.

O diretor-geral de Operações explica que nos locais com grandes obras ocorrendo, como no bairro Primeiro de Maio e Steffen, é comum que mais rompimentos aconteçam no local.

“Nossa equipe está prestando um grande trabalho enquanto continua com a vistorias nos local e o acompanhamento. Quando qualquer vazamento é identificado, nossa equipe já está de prontidão para realizar o reparo”.

Ainda acrescenta que, além dos reparos em vias asfaltadas, o Samae também executou recomposições em ruas com calçamento. Nas vias com lajotas, foram realizados 12 reparos, que somam aproximadamente 41,63 m² de áreas reconstruídas. Já nas ruas com paralelepípedos, a autarquia contabilizou 14 intervenções, totalizando cerca de 26,26 m² de recomposição de calçamento.