Duplicação, alargamento de ponte e mais: projetos de infraestrutura para Brusque são apresentados ao governo de SC

Ponte do Pilolo | Foto: Ciro Groh/Arquivo O Município

Os secretários José Henrique Nascimento (Parcerias, Concessões e Convênios) e João Venzon (Infraestrutura Estratégia) estiveram em Florianópolis nesta quinta-feira, 5, e apresentaram projetos ao governo de SC.

Parte da agenda na capital do estado ocorreu com o chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade catarinense, José Adalcio Krieger. Foi discutido o repasse de R$ 2 milhões destinados à pavimentação da Beira Rio e o programa Estrada Boa Rural.

Além disso, a comitiva apresentou outros três pleitos ao governo do estado. São eles:

Duplicação do trecho entre a Cancha do Venzon e a rotatória da travessa Lagoa Dourada;

Pavimentação da avenida Primeiro de Maio após a conclusão da obra de macrodrenagem;

Alargamento da ponte do Pilolo, no Rio Branco, para melhorar mobilidade e mitigar cheias.

Agenda no Crea-SC

José Henrique e João foram atendidos também pelo presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC), Kita Xavier.

O encontro teve como objetivo discutir iniciativas e possibilidades de parcerias voltadas à elaboração e fiscalização de projetos, em conjunto com a instituição e suas associações de apoio.

Durante a conversa, foram tratadas ações que possam contribuir para a aproximação entre o Crea-SC e a Prefeitura de Brusque, especialmente no que diz respeito à agilidade nos processos de desenvolvimento de projetos.