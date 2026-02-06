Duplicação, alargamento de ponte e mais: projetos de infraestrutura para Brusque são apresentados ao governo de SC
Secretários José Henrique Nascimento e João Venzon foram à capital catarinense apresentar os projetos
Os secretários José Henrique Nascimento (Parcerias, Concessões e Convênios) e João Venzon (Infraestrutura Estratégia) estiveram em Florianópolis nesta quinta-feira, 5, e apresentaram projetos ao governo de SC.
Parte da agenda na capital do estado ocorreu com o chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade catarinense, José Adalcio Krieger. Foi discutido o repasse de R$ 2 milhões destinados à pavimentação da Beira Rio e o programa Estrada Boa Rural.
Além disso, a comitiva apresentou outros três pleitos ao governo do estado. São eles:
- Duplicação do trecho entre a Cancha do Venzon e a rotatória da travessa Lagoa Dourada;
- Pavimentação da avenida Primeiro de Maio após a conclusão da obra de macrodrenagem;
- Alargamento da ponte do Pilolo, no Rio Branco, para melhorar mobilidade e mitigar cheias.
Agenda no Crea-SC
José Henrique e João foram atendidos também pelo presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC), Kita Xavier.
O encontro teve como objetivo discutir iniciativas e possibilidades de parcerias voltadas à elaboração e fiscalização de projetos, em conjunto com a instituição e suas associações de apoio.
Durante a conversa, foram tratadas ações que possam contribuir para a aproximação entre o Crea-SC e a Prefeitura de Brusque, especialmente no que diz respeito à agilidade nos processos de desenvolvimento de projetos.