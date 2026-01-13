Em protesto, moradores colocam planta com luzes natalinas em buraco de rua em Brusque
Secretaria de Obras diz que vai ao local até início da semana que vem para realizar reparo
Os moradores da rua Padre Lux, no bairro Azambuja, em Brusque, realizaram um protesto em tom irônico contra a prefeitura. Um buraco abriu na rua recentemente. Para sinalizá-lo, os moradores colocaram uma planta e “enfeitaram” com luzes de Natal.
De acordo com um morador da via, o buraco abriu na semana passada. Ele relatou dificuldade para conseguir contato com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, mas a pasta está ciente do problema.
O principal protesto é, na verdade, sobre a falta de iluminação da rua Padre Lux. Ainda segundo o morador, os postes estão queimados e é difícil de enxergar ao passar pela rua durante a noite.
Por fim, o morador diz que a rua é sem saída. Assim, caso o buraco fique maior, o acesso será dificultoso aos carros.
O que diz a Secretaria de Obras
O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Ivan Bruns Filho, afirma que ainda nesta semana ou no início da próxima o reparo deve ser realizado. A situação da falta de iluminação também será verificada pela secretaria.
“Acredito que ainda nesta semana ou no início da semana que vem chegaremos na rua Padre Lux. Temos uma programação semanal, em que realizamos de três a cinco reparos por dia. Irei com a equipe ao local para averiguar a situação. Creio que dentro de uma semana iremos resolver [o buraco]. Sobre a iluminação, solicitarei a verificação pela equipe também”, diz.