Escavação em “solo ruim” abre cratera em calçada na avenida Primeiro de Maio, em Brusque

Foto: Prefeitura de Brusque/Reprodução

Uma escavação durante a obra de macrodrenagem da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, gerou uma cratera na calçada. O dano ocorreu na semana passada.

“O solo é muito ruim. No final da obra, depois da pavimentação, a Secretaria de Obras vai refazer a calçada no local em que foi danificada. Não há risco para a residência”, diz o vice-prefeito Deco Batisti (PL).

De acordo com ele, não há riscos para a residência que fica em frente à cratera.

“O trecho possui contenção e depois da implantação da galeria será aterrado”, complementa.