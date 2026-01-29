Guabiruba recebe coletores para descarte de resíduos eletrônicos e lâmpadas usadas

Prefeitura de Guabiruba/Divulgação

Guabiruba passou a contar, a partir desta terça-feira, 28, com novos Pontos de Entrega Voluntária (Pevs) para o descarte correto de resíduos eletrônicos e lâmpadas usadas. A iniciativa integra o programa “Penso, Logo Destino”, do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA-SC), e tem como objetivo facilitar o acesso da população a locais adequados para a destinação ambientalmente correta desses materiais.

Ao todo, Guabiruba foi contemplada com três coletores para resíduos eletrônicos, 10 coletores para lâmpadas e um Big Bag, destinado a volumes maiores. Os equipamentos já estão instalados e aptos a receber os materiais.

Localização dos coletores de resíduos eletrônicos:

Fundação Cultural de Guabiruba;

E.E.B. Prof. Carlos Maffezzolli;

E.M.E.B. Osvaldo Ludovico Fuckner.

Localização dos coletores de lâmpadas usadas:

E.E.B. Prof. Carlos Maffezzolli;

E.M.E.B. Osvaldo Ludovico Fuckner;

E.B.M. Pe. Germano Brandt;

E.R.M. Vadislau Schmitt;

Garagem da Secretaria de Obras/Prefeitura.

O Big Bag está localizado na Prefeitura de Guabiruba, destinado ao apoio na coleta e armazenamento de resíduos específicos.

Os coletores têm a finalidade de estruturar os Pevs municipais, promovendo o descarte correto, seguro e acessível de resíduos que, quando descartados de forma inadequada, podem causar danos ao meio ambiente e à saúde pública.

Siga-nos nas redes sociais

















Cada ponto de coleta será cadastrado no site oficial do programa “Penso, Logo Destino” e integrado a um mapa interativo do IMA-SC, que ficará disponível para consulta pública, permitindo que a população localize com facilidade o Pev mais próximo de sua residência.

A Secretaria de Meio Ambiente reforça a importância da participação da comunidade, orientando que lâmpadas e resíduos eletrônicos não sejam descartados no lixo comum, mas encaminhados a esses pontos específicos, contribuindo para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável do município.