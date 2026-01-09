Morador que teve parte da casa destruída por deslizamento em Brusque cria vaquinha para reconstrução

Arquivo Pessoal

Alexandre Dirceu da Silva, morador da casa que teve parte da estrutura destruída por um deslizamento provocado pelas fortes chuvas do fim de ano, criou uma vaquinha on-line para reconstruir o imóvel em Brusque. A meta é arrecadar R$ 80 mil.

Ele conta que a Defesa Civil foi acionada e interditou dois cômodos da residência, na rua Francisco Frederico da Silva, no Bateas. Agora, a família pretende construir um muro de contenção para evitar novas perdas e conseguir retornar ao local. Atualmente, todos estão morando na casa de uma vizinha.

“Eu estava fora de casa e, pelas câmeras de segurança, vi a água subindo. Liguei para minha filha e pedi para ela sair. A minha esposa estava na casa da vizinha, onde estamos morando de favor. Eu tinha terminado de construir a varanda alguns dias antes de ela ceder”, relata.

Na casa moram Alexandre, a esposa e a filha do casal, que residem no local há 15 anos. “Estamos divulgando a vaquinha com toda força, porque eu só saio de lá quando não tiver mais nada para fazer. Enquanto eu puder, vou lutar com todas as forças para recuperar minha casa”.

“Com o meu salário e o da minha esposa, não conseguimos pagar pela reforma. Já disseram para nós procurarmos outro terreno, mas não temos para onde ir e nem como comprar. Também é difícil ficar pedindo abrigo para amigos e familiares. É uma vida de cigano”, completa.



Doações



Para ajudar, basta acessar o site Vakinha e clicar na seção Quero Ajudar. Também é possível doar diretamente via Pix, pela chave [email protected], criada pelo próprio site.





