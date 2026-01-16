Moradores do Poço Fundo relatam dificuldades devido à falta de pavimentação, em Brusque

Foto: Arquivo Pessoal

Moradores da rua João Silvano, no bairro Poço Fundo, em Brusque, enfrentam dificuldades diárias devido à falta de pavimentação. O que agrava a situação principalmente em dias de chuva, quando o local se torna praticamente intransitável.

Segundo relatos da comunidade, intervenções pontuais realizadas pela prefeitura não resolvem o problema. Máquinas e materiais são utilizados para tapar buracos e bocas de lobo, mas, com as chuvas, o serviço acaba sendo levado pela chuva. Além disso, os moradores apontam a falta de bocas de lobo adequadas como um dos fatores que contribuem para o acúmulo de água e o surgimento constante de buracos.

Um dos episódios mais recentes ocorreu nesta semana, quando um carro de gás ficou preso em um buraco na via. Para conseguir sair, o motorista precisou descarregar toda a mercadoria, com a ajuda de moradores da rua. A situação chamou a atenção para os riscos enfrentados tanto por quem mora no local quanto por quem precisa circular pela via para trabalhar ou prestar serviços.

A comunidade afirma que já buscou soluções junto ao poder público. Reuniões foram realizadas com um vereador do município e também na prefeitura, com a responsável pelo setor de pavimentação. Apesar disso, até o momento, nenhuma obra definitiva foi executada, e os moradores seguem cobrando uma solução que garanta melhores condições de tráfego e segurança para quem utiliza a rua.

Prefeitura não tem prazo para realização de obra

O jornal O Município entrou em contato com o Secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, para questionar a situação da via. Segundo ele, diversas ruas da cidade ainda não contam com drenagem nem pavimentação, o que dificulta o estabelecimento de prazos para execução das obras.

De acordo com o secretário, a prefeitura trabalha com o objetivo de levar drenagem e infraestrutura às vias que apresentam esse tipo de problema. No entanto, no caso da rua João Silvano, a situação exige uma intervenção mais complexa. “É uma bacia de contribuição muito grande, cai muita água ali. Então, não é uma tubulação pequena, tem que ser uma drenagem considerável, com toda a estruturação da via”, explicou.

Bacias de contribuição são superfícies do terreno que contribuem com o escoamento de água em determinado ponto.

O secretário reforçou ainda que o município mantém o compromisso de realizar manutenções periódicas e, quando necessário, ações emergenciais, especialmente após chuvas intensas, para não deixar a rua sem acesso.

Segundo ele, a via está no planejamento da secretaria, mas não há como definir um prazo para a solução definitiva. “É uma rua que está no radar para ser resolvida, só não tenho como dizer se será daqui a um mês ou três meses”, finalizou.