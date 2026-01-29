Moradores penduram faixa em protesto à falta de água em rua do Limeira Baixa, em Brusque

Foto: Divulgação

Moradores da rua Eugênio Brandt, no bairro Limeira Baixa, em Brusque, protestaram contra os recorrentes casos de falta de água. Segundo os moradores, é comum que, nos sábados, as residências fiquem desabastecidas.

“Todo sábado estamos sem água. Trabalhamos durante a semana e só temos o sábado para lavar o carro. Pagamos a taxa integral, mas nunca há água no sábado. Os moradores sempre passam esse trabalho”, afirma um dos moradores.

Ele alega que vive há 11 anos na rua Eugênio Brandt e que a situação é sempre a mesma.

Nas faixas penduradas, está escrito: “sem água, sem taxa” e “todo sábado sem água; vergonha”.

Samae se manifesta

O diretor-presidente do Samae, Rodrigo Cesari, trata a situação da rua Eugênio Brandt como um “problema histórico”. Ele garante que a resolução do problema está no radar da autarquia.

“Esse é um dos problemas históricos que temos na cidade. Já está no radar para resolvermos, assim como fizemos em outras vias. A equipe deve ir ao local até esta quinta-feira para minimizar a situação”.

Segundo Cesari, o problema será resolvido definitivamente quando for realizada a troca da tubulação da rua Alberto Muller. O serviço seria executado no ano passado, mas as equipes tiveram que concentrar esforços em melhorias no loteamento Florence, no bairro Volta Grande.