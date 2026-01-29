Moradores penduram faixa em protesto à falta de água em rua do Limeira Baixa, em Brusque
Diretor-presidente do Samae trata situação como "problema histórico"
Moradores da rua Eugênio Brandt, no bairro Limeira Baixa, em Brusque, protestaram contra os recorrentes casos de falta de água. Segundo os moradores, é comum que, nos sábados, as residências fiquem desabastecidas.
“Todo sábado estamos sem água. Trabalhamos durante a semana e só temos o sábado para lavar o carro. Pagamos a taxa integral, mas nunca há água no sábado. Os moradores sempre passam esse trabalho”, afirma um dos moradores.
Ele alega que vive há 11 anos na rua Eugênio Brandt e que a situação é sempre a mesma.
Nas faixas penduradas, está escrito: “sem água, sem taxa” e “todo sábado sem água; vergonha”.
Samae se manifesta
O diretor-presidente do Samae, Rodrigo Cesari, trata a situação da rua Eugênio Brandt como um “problema histórico”. Ele garante que a resolução do problema está no radar da autarquia.
“Esse é um dos problemas históricos que temos na cidade. Já está no radar para resolvermos, assim como fizemos em outras vias. A equipe deve ir ao local até esta quinta-feira para minimizar a situação”.
Segundo Cesari, o problema será resolvido definitivamente quando for realizada a troca da tubulação da rua Alberto Muller. O serviço seria executado no ano passado, mas as equipes tiveram que concentrar esforços em melhorias no loteamento Florence, no bairro Volta Grande.