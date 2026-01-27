Moradores relatam falta de manutenção em rua no Dom Joaquim, em Brusque

Foto: Arquivo Pessoal

Moradores da rua Pedro Schwengber, no bairro Dom Joaquim, em Brusque, reclamam de falta de manutenção na região. Segundo relatos, trata-se de uma rua sem saída, mas com fluxo de veículos, inclusive caminhões.

A rua apresenta buracos, calçamento danificado, ausência de calçadas, bueiros entupidos, acúmulo de lixo, água parada e mato alto em terrenos baldios. A situação obriga pedestres, incluindo crianças e idosos, a circularem pelo meio da via.

O morador relata ainda mau cheiro de esgoto, lama em dias de chuva, estreitamento da pista e agravamento dos danos causados pela passagem constante de caminhões. Foram realizadas reclamações à ouvidoria e também um abaixo-assinado dos moradores.

Posicionamento

O jornal O Município entrou em contato com o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, para questionar a situação da via. Segundo ele, a rua Pedro Schwengber está incluída nas ações realizadas pelas equipes do programa Tapa-Buraco e do Conselho de Pavimentação no bairro Dom Joaquim.

De acordo com o secretário, os trabalhos contemplam todas as ruas da região da avenida Beira-Rio do Dom Joaquim, incluindo a Pedro Schwengber. Ivan Bruns Filho afirmou que as equipes têm atuado de forma contínua na área ao longo da semana, em razão da quantidade de serviços executados no local.