Moradores relatam vazamento constante de água em rua do Santa Rita, em Brusque

Fotos: Arquivo pessoal

Moradores da rua Coelho Neto, no bairro Santa Rita, em Brusque, têm demonstrado preocupação com um vazamento constante de água registrado na via. A situação ocorre em um ponto da rua onde há diversas residências, e chama a atenção pelo volume de água que escorre de forma contínua, tanto durante o dia quanto à noite.

Segundo relatos da comunidade, o problema teve início após o dia 26 de dezembro e, desde então, permanece sem solução. A água limpa corre diretamente para o ralo, gerando indignação entre os moradores, que destacam o desperdício de um recurso público e o possível prejuízo aos cofres municipais.

O vazamento ocorre em uma estrutura subterrânea com identificação da Samae, o que leva moradores a acreditarem que se trate de uma tubulação da autarquia, possivelmente ligada a um hidrante ou a algum ponto da rede de abastecimento. Nas últimas semanas, a situação teria se agravado, com aumento no volume de água vazando pelo local.

Por se tratar de uma rua movimentada e localizada em um bairro com grande número de habitantes, a permanência do problema causa estranhamento entre os moradores, que questionam a falta de providências até o momento.

Posicionamento

Em resposta à situação, o presidente do Samae, Rodrigo Cesari, informou ao jornal O Município que não tinha conhecimento do vazamento até o momento. Segundo ele, sempre que uma ocorrência desse tipo chega ao conhecimento da autarquia, as equipes são acionadas de forma imediata, justamente para evitar o desperdício de água.

O presidente afirmou ainda que irá verificar internamente se houve algum registro prévio da reclamação e garantiu que uma equipe será enviada ao local ainda nesta sexta-feira, 16, para averiguar a origem do vazamento e realizar os reparos necessários.