Moradores sofrem desabastecimento de água após adutora romper em obra na Primeiro de Maio, em Brusque

Cláudio Santos/Samae Brusque

Uma adutora de 200 milímetros da rede de abastecimento de água do Samae rompeu durante a execução de obras na Avenida Primeiro de Maio, em Brusque, na sexta-feira, 16.

Em razão do ocorrido, moradores do bairro Primeiro de Maio e regiões próximas sofreram com desabastecimento temporário ao longo da tarde.

De acordo com o diretor-geral de Operações do Samae, Ruan Reis, equipes da autarquia atuaram no local para solucionar o problema o mais rápido possível. “Com as obras nos arredores, infelizmente esse tipo de situação pode acontecer”, comenta.

Leitores do bairro Centro 2 relataram ao jornal O Município que no fim da tarde de sexta-feira, 16, ainda estavam sem água.