Moradores utilizam bananeira para enfeitar buraco que está há mais de dois meses em rua de Brusque
Problema foi causado pelo rompimento de uma tubulação de esgoto
Moradores enfeitaram um buraco formado na rua Jardim Centenário, no bairro Águas Claras, em Brusque, com uma bananeira, um cacho de bananas e até decorações de Páscoa e Natal.
Segundo um morador da via, a erosão está no local há cerca de dois meses e, até o momento, não houve conserto. O problema foi causado pelo rompimento de uma tubulação de esgoto.
Os moradores relatam que, durante o período da festa de São Judas Tadeu, realizada na Igreja do bairro Águas Claras, o trânsito é desviado para a rua, que, segundo eles, não possui estrutura para suportar o fluxo intenso de veículos. “Ela não tem infraestrutura para suportar caminhões, ônibus e outros veículos de grande porte”, afirmam.
“Às vezes os veículos passam tão rápido que chegam a estremecer a casa. Esse é o problema. A rua não suporta esse tipo de tráfego e, por isso, precisa de manutenção constante”, relatou o morador.
A Secretaria de Obras informou que já tomou conhecimento do caso e que a manutenção está prevista para a próxima semana.