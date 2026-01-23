Arquivo pessoal

Moradores enfeitaram um buraco formado na rua Jardim Centenário, no bairro Águas Claras, em Brusque, com uma bananeira, um cacho de bananas e até decorações de Páscoa e Natal.

Segundo um morador da via, a erosão está no local há cerca de dois meses e, até o momento, não houve conserto. O problema foi causado pelo rompimento de uma tubulação de esgoto.

Os moradores relatam que, durante o período da festa de São Judas Tadeu, realizada na Igreja do bairro Águas Claras, o trânsito é desviado para a rua, que, segundo eles, não possui estrutura para suportar o fluxo intenso de veículos. “Ela não tem infraestrutura para suportar caminhões, ônibus e outros veículos de grande porte”, afirmam.

“Às vezes os veículos passam tão rápido que chegam a estremecer a casa. Esse é o problema. A rua não suporta esse tipo de tráfego e, por isso, precisa de manutenção constante”, relatou o morador.

A Secretaria de Obras informou que já tomou conhecimento do caso e que a manutenção está prevista para a próxima semana.