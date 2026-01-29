Morro dos Cavalos: saiba o que será feito e quando obra deve ser entregue

Marcio Ferreira/Ministério dos Transportes

Em evento nesta quarta-feira, 28, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou a decisão sobre a obra no Morro dos Cavalos, considerado um dos maiores gargalos da logística nacional. O trecho fica em Palhoça, na BR-101, e concentra congestionamentos, acidentes e prejuízos para quem depende da rodovia.

A medida foi anunciada durante a caravana “Na Boleia do Brasil” – edição Sul e prevê a transferência de cerca de 23 quilômetros da BR-101, entre os quilômetros 221 e 244, do contrato da concessionária Arteris Litoral Sul para o contrato da ViaCosteira, administrado pela Motiva (antiga CCR). A formalização será feita por meio de termos aditivos e viabiliza uma intervenção estrutural de grande porte, estimada em até R$ 3 bilhões.

“A obra do Morro dos Cavalos agora tem projeto definido, elaborado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que é a principal casa da engenharia rodoviária do país, e licença ambiental. A solução será a construção de dois túneis, com total segurança, em entendimento com os povos originários e sem onerar a sociedade catarinense”, detalhou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Com o microfone, Renan Filho, ministro dos Transportes | Foto: Felipe Brasil/MT

O projeto para o Morro dos Cavalos

Embora o prazo contratual para o início da construção dos túneis seja de até 12 meses, segundo o ministro, a pasta trabalha para antecipar o começo das obras ainda este ano. A conclusão está prevista para 2029. O cronograma total é de 48 meses, sendo 36 meses destinados à execução das intervenções no trecho do Morro dos Cavalos. Os ajustes da tarifa de pedágio vinculados ao investimento ocorrerão somente após o início das obras e de forma escalonada.

Para autoridades locais, a solução representa o fim de um problema histórico que afeta diretamente a mobilidade e a segurança viária na região. “Essa obra é muito importante para nossa região. Essa rodovia registra muitas mortes, acidentes e filas quilométricas”, afirmou o vice-prefeito de Palhoça, Rosiney Horácio (Podemos). “Agradeço ao ministro Renan, que não mediu esforços e veio para fazer a diferença, principalmente aqui em Santa Catarina”, completou.