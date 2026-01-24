Brusque e a nova Beira Rio: veja como está o lote 2 antes da liberação

Foto: Ciro Groh/O Município

Mesmo antes da liberação ao trânsito, o lote 2 da nova Beira Rio, correspondente ao prolongamento da avenida Ernesto Werner, já se destaca como novo espaço urbano em Brusque.

As imagens registradas neste sábado, 24, por meio de registros aéreos e ao nível do solo, revelam um trecho praticamente concluído, que se estende da empresa Irmãos Hort até a ponte José Germano Schaefer (ponte do Pilolo), no bairro Rio Branco.

Nesse contexto, o espaço, embora ainda sem tráfego motorizado, já apresenta intensa movimentação de pessoas, sobretudo nos fins de semana.

Caminhadas, passeios de bicicleta e famílias acompanhadas de animais de estimação já fazem parte da rotina observada ao longo de toda a extensão da via.

A movimentação é mais intensa nas imediações da ponte do Pilolo, onde a área vem se consolidando como ponto de convivência e lazer.

Nova Beira Rio liberada

Com efeito, Deco Batisti, vice-prefeito de Brusque, confirmou a liberação de veículos para o dia 31 de janeiro, em ato que marcará apenas a abertura provisória da via.

A entrega formal da obra está prevista para o fim de março, ocasião em que também será inaugurado o lote 1 da ampliação.

Exclusivamente em função dessa liberação provisória, será realizado um ato comemorativo no próprio dia 31 de janeiro.

A programação terá início às 10h30, com um passeio de moto partindo da Prefeitura de Brusque, no Centro I, passando por pontos turísticos da cidade e finalizando no novo trecho da avenida Ernesto Werner.

Na chegada, estão previstas apresentações e, na sequência, a abertura da via à circulação motorizada.

Apesar de já apresentar pavimentação, sinalização e traçado viário finalizados, o lote 2 será liberado sem iluminação pública, situação semelhante à registrada no segmento 1 da Beira Rio. Os postes seguem em fase de instalação.

A nova Beira Rio começa a ser sentida no ritmo de quem pedala/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Nova Beira Rio em expansão

Com a abertura dos lotes 1 e 2 e a inauguração oficial prevista para março, o município deverá avançar para a etapa seguinte, com a elaboração do edital de licitação do lote 3, que ligará a ponte do Pilolo à ponte Alois Pettermann, no bairro Dom Joaquim.

Os dois primeiros lotes foram executados pelo consórcio Freedom/Pacopedra/Augusto.

Além disso, ainda estão previstos os lotes 4 e 5, que ampliarão a avenida em direção aos bairros Guarani e Fazenda, embora sem cronograma definido.

Paralelamente, moradores já manifestam a expectativa de que, no futuro, a nova Beira Rio possa ter trechos temporariamente fechados em determinados dias, sobretudo aos domingos.

A proposta seria destinada ao uso exclusivo como área de lazer, diante do crescimento da circulação de pedestres e ciclistas observado ao longo da via.

Galeria de fotos

Por fim, a matéria se encerra com uma galeria de fotos que revela, de forma clara e objetiva, o atual estágio do lote 2 da nova Beira Rio.

As imagens mostram o cenário que antecede a liberação para veículos e permitem visualizar, com precisão, como se encontra este trecho da avenida Ernesto Werner às vésperas da abertura, marcada para o dia 31.

O conjunto de registros, tanto aéreos quanto ao nível do solo, oferece uma percepção abrangente da obra.

Ao reunir diferentes perspectivas, o material reforça a importância do lote 2 na nova Beira Rio como parte fundamental do projeto de mobilidade urbana de Brusque.

Imagens aéreas

imagens ao nível do solo

