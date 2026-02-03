Nova Beira Rio pode receber nome do pastor Gilmar Doerner

Foto: Divulgação

Avenida Pastor Gilmar Doerner pode ser o nome da nova Beira Rio, entre a Igreja Calvário e a ponte Norberto Furbringer. O ex-vice-prefeito de Brusque faleceu no domingo, 1º, aos 68 anos.

A proposta partiu do vice-prefeito Deco Batisti (PL). Ele encaminhou um ofício ao prefeito André Vechi (PL) solicitando a substituição do nome, pois o trecho iria se chamar Valdir Batisti, pai de Deco, que faleceu há 15 anos.

Agora, caberá a Vechi encaminhar a substituição à Câmara de Brusque, para posterior aprovação. Deco diz que trocar o nome do próprio pai para homenagear o pastor é uma atitude que Valdir Batisti tomaria se tivesse vivo.

“A vida do pastor Gilmar estava na Igreja Calvário, que fica às margens da avenida. Mais tarde, podemos homenagear o meu pai com o nome em outra obra. Se meu pai estivesse vivo, ele faria o mesmo”, afirma.