Nova Beira Rio pode receber nome do pastor Gilmar Doerner
Deco Batisti pediu substituição do nome da avenida, que seria em homenagem ao seu pai
Avenida Pastor Gilmar Doerner pode ser o nome da nova Beira Rio, entre a Igreja Calvário e a ponte Norberto Furbringer. O ex-vice-prefeito de Brusque faleceu no domingo, 1º, aos 68 anos.
A proposta partiu do vice-prefeito Deco Batisti (PL). Ele encaminhou um ofício ao prefeito André Vechi (PL) solicitando a substituição do nome, pois o trecho iria se chamar Valdir Batisti, pai de Deco, que faleceu há 15 anos.
Agora, caberá a Vechi encaminhar a substituição à Câmara de Brusque, para posterior aprovação. Deco diz que trocar o nome do próprio pai para homenagear o pastor é uma atitude que Valdir Batisti tomaria se tivesse vivo.
“A vida do pastor Gilmar estava na Igreja Calvário, que fica às margens da avenida. Mais tarde, podemos homenagear o meu pai com o nome em outra obra. Se meu pai estivesse vivo, ele faria o mesmo”, afirma.