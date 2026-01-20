Nova via do Jardim Maluche recebe instalação de rede de tubulação, em Brusque

Prefeitura de Brusque/Divulgação

Durante esta semana, está sendo executado o serviço de instalação de uma nova rede de tubulação na via em construção no bairro Jardim Maluche, em Brusque. A obra ocorre no trecho compreendido entre o Instituto Federal Catarinense (IFC) e o Colégio Cultura.

Ao todo, estão sendo instalados cerca de 200 tubos, com 40 centímetros de diâmetro, ao longo de aproximadamente 200 metros de extensão. Após a conclusão dessa etapa, será realizada a construção de 11 bocas de lobo, que irão garantir o adequado escoamento das águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos e para a maior durabilidade da via.

Para a execução dos serviços, a Secretaria de Obras mobilizou uma equipe formada por oito servidores, além do apoio de dois caminhões, uma escavadeira e uma retroescavadeira, assegurando agilidade e eficiência nos trabalhos.

O prazo estimado para a conclusão da obra é de cerca de 10 dias, podendo variar conforme as condições climáticas.

Essa etapa da instalação da tubulação é considerada essencial para garantir um sistema eficiente de drenagem. “Desta forma, evitamos problemas futuros como alagamentos e garantimos uma via mais segura e durável”, afirmou o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

“Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para entregar uma obra de qualidade à comunidade do Jardim Maluche”, garantiu o secretário.