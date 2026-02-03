Novos equipamentos são recebidos pela Secretaria de Obras de Brusque

Rafael Leal/Prefeitura de Brusque

A Secretaria de Obras de Brusque recebeu nesta segunda-feira, 2, novos equipamentos em sua frota de máquinas utilizadas nos serviços de manutenção e melhorias de vias públicas. Os maquinários foram adquiridos por meio de licitação e têm como objetivo ampliar a capacidade de atendimento das equipes em diferentes frentes de trabalho.

Entre os equipamentos entregues estão uma fresadora de asfalto, modelo XM 1005H, no valor de R$ 1,24 milhão, uma vibroacabadora, modelo RP505, no valor de R$ 1,09 milhão, e duas mini carregadeiras, modelo XC7-SR08, no valor de R$ 244,7 mil, cada. Todos os equipamentos são da marca XCMG.

Também chegaram nesta segunda-feira os implementos que serão utilizados nas minicarregadeiras, uma vassoura mecanizada no valor de R$ 19,23 mil, e uma capinadeira hidráulica no valor de R$ 19,23 mil.

Além disso, a Secretaria de Obras recebeu na última sexta-feira, 30, um mini rolo compactador, da marca JCB, modelo CT160, no valor de R$ 234 mil, adquirido pelo consórcio Cincatarina. A previsão é que chegue ainda nesta terça-feira, 3, mais uma mini carregadeira, completando o total de três unidades adquiridas.

Os novos equipamentos serão destinados às equipes conforme a demanda de cada setor. O mini rolo compactador será utilizado pela equipe de tapa-buraco, enquanto a fresadora e a vibroacabadora reforçarão a equipe de pavimentação. As minicarregadeiras serão direcionadas para a equipe de limpeza urbana.

A fresadora de asfalto a frio tem a função de remover o asfalto antigo, permitindo a aplicação posterior de uma nova camada asfáltica. O equipamento pesa 13,5 mil quilos e possui largura de fresagem de 1 metro.

As minicarregadeiras possibilitam o uso de diferentes implementos, como vassoura mecanizada, capinadeira, roçadeira e concha, com troca prática por meio do sistema de engate rápido, de acordo com a necessidade do serviço.

O secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, comentou sobre a ampliação da frota, “essas novas máquinas vêm para fortalecer o trabalho das nossas equipes de pavimentação, tapa-buraco e limpeza, garantindo mais agilidade e eficiência na execução dos serviços”.

Os equipamentos recebidos fazem parte de um pacote de investimentos de R$ 20 milhões, destinado à modernização da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras.

O investimento foi viabilizado por meio de um empréstimo firmado com a Caixa Econômica Federal, em julho do ano passado, dentro de um planejamento voltado à renovação da estrutura da pasta e ao fortalecimento dos serviços prestados à comunidade.

“É um investimento importante para modernizar a estrutura da Secretaria e atender melhor a população”, completou Ivan.