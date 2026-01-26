Obra para levar Beira Rio até bairro Dom Joaquim tem previsão de início divulgada

Local em que avenida será construída | Foto: Google Maps/Reprodução

A obra de ampliação da Beira Rio até o bairro Dom Joaquim, em Brusque, está com o edital de licitação aberto. A concorrência eletrônica iniciou em dezembro e segue até o início de fevereiro.

No dia 11 de fevereiro, deve ocorrer a abertura dos envelopes, em que será divulgada a empresa que executará a obra.

O trecho compreende o lote 3 da nova avenida, entre a ponte José Germano Schaefer (Pilolo), no bairro Rio Branco, até a ponte Alois Petermann, no Dom Joaquim.

A intenção da prefeitura é assinar a ordem de serviço do lote 3 até março. Assim, a empresa que vencer a licitação poderá iniciar a obra.

O lote 1 está liberado para trânsito, enquanto o lote 2 será aberto no dia 30 de janeiro. A inauguração de ambos os trechos iniciais da obra deve ocorrer até março.

Tanto o lote 1 quanto o lote 2 foram executados pela consórcio Pacopedra/Freedom/Augusto.

Nova Beira Rio, do início ao fim