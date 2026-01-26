Obra para levar Beira Rio até bairro Dom Joaquim tem previsão de início divulgada
Lote 3 vai da ponte do Pilolo até ponte Alois Petermann
A obra de ampliação da Beira Rio até o bairro Dom Joaquim, em Brusque, está com o edital de licitação aberto. A concorrência eletrônica iniciou em dezembro e segue até o início de fevereiro.
No dia 11 de fevereiro, deve ocorrer a abertura dos envelopes, em que será divulgada a empresa que executará a obra.
O trecho compreende o lote 3 da nova avenida, entre a ponte José Germano Schaefer (Pilolo), no bairro Rio Branco, até a ponte Alois Petermann, no Dom Joaquim.
A intenção da prefeitura é assinar a ordem de serviço do lote 3 até março. Assim, a empresa que vencer a licitação poderá iniciar a obra.
O lote 1 está liberado para trânsito, enquanto o lote 2 será aberto no dia 30 de janeiro. A inauguração de ambos os trechos iniciais da obra deve ocorrer até março.
Tanto o lote 1 quanto o lote 2 foram executados pela consórcio Pacopedra/Freedom/Augusto.
Nova Beira Rio, do início ao fim
- Lote 1: dos fundos da Apae, no Jardim Maluche, até a empresa Irmãos Hort, no Rio Branco (concluído e liberado para trânsito)
- Lote 2: da empresa Irmãos Hort até a ponte do Pilolo, no Rio Branco (liberação para trânsito prevista em 31/01)
- Lote 3: da ponte do Pilolo até a ponte Alois Petermann, no Dom Joaquim (início da obra previsto para março)
- Lote 4: da ponte Norberto Furbringer – nova ponte entre Maluche e Rio Branco – até a rua Orides Schwartz, ligando ao Guarani (sem previsão de início)
- Lote 5: da ponte da Bilu, no Santa Terezinha, até a Estrada da Fazenda, no Limoeiro (sem previsão de início)