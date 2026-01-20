Obras no Primeiro de Maio, em Brusque, podem causar desabastecimento de água

Foto: Cláudio Santos/Samae Brusque

Uma empresa particular iniciou a execução de uma obra de drenagem na avenida Primeiro de Maio, em Brusque, que pode causar desabastecimento de água.

Os trabalhos ocorrem nas proximidades da rua Nova Trento. A equipe técnica do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque acompanha a execução para garantir a segurança do sistema de abastecimento de água.

A previsão é de que a obra seja finalizada ainda nesta semana, desde que as condições climáticas sejam favoráveis.

“Não há necessidade de interromper o abastecimento para a realização dos serviços. Porém, caso ocorra algum rompimento eventual na rede, nossa equipe estará de prontidão para realizar os reparos o mais rápido possível”, explica o diretor-geral de Operações, Ruan Reis.

A rede de abastecimento da região atende os bairros Primeiro de Maio, Águas Claras e parte do bairro Azambuja. Durante a execução da obra, o trânsito no trecho afetado seguirá em meia pista.