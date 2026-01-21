Parte da avenida Lauro Müller será interditada temporariamente em Brusque

Foto: Divulgação/Prefeitura de Brusque

Nesta quarta-feira, 21, haverá a interdição temporária da faixa de rolamento à direita da avenida Lauro Müller, em frente à Arena Simon.

A intervenção foi autorizada para permitir a ocupação do espaço por torcedores da Torcida Força Independente (TFI), em razão da chegada do Brusque Esporte Clube à Arena.

A interdição está prevista para ocorrer a partir das 18h, com duração aproximada de até 15 minutos após o efetivo fechamento da via, conforme autorização emitida pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram). Não haverá bloqueio total da avenida.

A liberação foi concedida com base em critérios técnicos e com tempo rigorosamente controlado. “A autorização prevê uma interdição breve, com horário definido e responsabilidades estabelecidas”, explicou o diretor de Trânsito, Roberto Carlos Marques.

“A intenção é possibilitar a manifestação dos torcedores sem comprometer a fluidez e a dinâmica da via”, completou.

A Setram orienta que motoristas que trafegarem pela região redobrem a atenção e respeitem a sinalização no local.