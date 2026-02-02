Prefeitura de Brusque anuncia novo secretário de Infraestrutura Estratégica

Gabi Maçaneiro/Prefeitura de Brusque

Nesta segunda-feira, 2, a Prefeitura de Brusque oficializou a contratação de João Venzon como secretário de Infraestrutura Estratégica (SIE). Ele assume a função ainda nesta semana.

Ele assume o lugar do ex-secretário interino Lucas Fachi, que passa a responder pelo cargo de diretor administrativo da pasta.

Formado em Engenharia Civil pela Fundação Regional de Blumenau (Furb), João possui especialização na área de planejamento e controle de obras. Ele é filho do ex-deputado Serafim Venzon.

“Brusque tem crescido muito nos últimos dois anos. Tivemos um grande salto na infraestrutura e ainda há muitos projetos a serem executados. Já são mais de 44 projetos em andamento, para os quais vamos buscar recursos, sendo que muitos deles já contam com financiamento. Estou me inteirando agora da secretaria, mas vamos trabalhar forte na área de infraestrutura,” comentou João.

“Temos o lote 3 da Beira Rio, que terá a ordem de serviço emitida, o contorno viário da Limeira, a ligação com Guabiruba, entre muitas outras ações que a secretaria ainda vai apresentar à população, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do brusquense”, concluiu