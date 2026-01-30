Prefeitura de Brusque assina ordem de serviço para projeto do anel viário do Limeira

Foto: Gabi Maçaneiro/Prefeitura de Brusque

Na manhã desta sexta-feira, 30, a Prefeitura de Brusque realizou a assinatura da ordem de serviço que autoriza a elaboração do projeto executivo do anel viário da Limeira, que será elaborado pela empresa Iguatemi Engenharia, vencedora do processo licitatório.

O anel viário ligará a rodovia Antônio Heil (SC-486) à rua Alberto Muller, com uma extensão de aproximadamente 8,2 km, garantindo maior fluidez de trânsito e segurança. A obra contará com estudos completos de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, iluminação pública, obras de contenção e uma travessia especial sobre a SC-486. Está sendo analisada também a implantação de uma faixa adicional para veículos leves.

O projeto tem valor de R$ 349 mil e prazo de execução de quatro meses. Com a conclusão dos estudos, será possível licitar a obra em si, que tem investimento estimado em mais de R$ 40 milhões.

O prefeito André Vechi destacou a iniciativa do projeto. “Essa é uma obra importante que vai ligar o bairro Limeira, um dos que mais cresceu nas últimas décadas, à rodovia Antônio Heil, garantindo um novo acesso para a comunidade e favorecendo o crescimento industrial e comercial”.

“Agradecemos ao governador Jorginho Mello, que destinou mais de R$ 20 milhões, valor que representa mais da metade do investimento total e possibilitará a execução da obra ainda neste ano”, completou o prefeito.

O vice-prefeito Deco Battisti também comentou sobre, “vai melhorar não apenas o tráfego da população que mora na região, mas também o acesso à zona industrial do bairro Limeira. É uma obra necessária, prometida há mais de 10 anos, que agora, com o projeto contratado, vai finalmente sair do papel para beneficiar a comunidade e o município”.