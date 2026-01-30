Prefeitura de Brusque discute medidas para evitar desabastecimento durante obra no Primeiro de Maio

José Carlos Paulini/Divulgação

Na tarde desta quinta-feira, 29, integrantes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque se reuniram com representantes da prefeitura e responsáveis pela obra, e o encontro teve como foco principal reforçar os cuidados para evitar novas interrupções no fornecimento de água.

Dos integrantes que compõem a Samae de Brusque, estiveram presentes o presidente, Rodrigo Cesari, o diretor-geral de Operações, Ruan Reis, e a engenheira Camila de Souza, além do vice-prefeito Deco Batisti e técnicos da Secretaria de Infraestrutura Estratégica.

Segundo o presidente do Samae, Rodrigo Cesari, o solo da região é argiloso e exige escavações profundas e estruturas de contenção, o que aumenta o risco de interferências na rede. “É uma obra complexa, mas estamos atuando com as equipes para que qualquer situação seja resolvida o mais rápido possível e com o menor impacto para a população”, explicou.

Atualmente, o local possui uma adutora de 250 milímetros, responsável por levar água para os bairros Primeiro de Maio, Águas Claras, Ponta Russa e parte do Azambuja. Por ser uma rede de grande porte e alta pressão, quando ocorre um rompimento, é necessário interromper temporariamente o abastecimento, principalmente para as regiões mais altas.

Reforço na rede

Como medida definitiva, o Samae já definiu a substituição de um trecho da tubulação existente por uma nova adutora de 300 milímetros, em um percurso superior a 1 quilômetro. A ampliação vai aumentar a capacidade de vazão e a estabilidade da pressão da água, tornando o sistema mais resistente a ocorrências futuras.

“Essa melhoria não resolve só o problema pontual da obra, mas fortalece o abastecimento desses bairros para os próximos anos”, destacou o presidente do Samae.

Após cada reparo, pode levar algumas horas para que a água volte com pressão total em todas as regiões. Por isso, o Samae reforça a orientação para que os moradores mantenham suas caixas d’água abastecidas, como medida preventiva, e usem água com consciência.