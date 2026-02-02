Prefeitura de Guabiruba assina ordem de serviço para pavimentação da rua Planície Alta

Prefeitura de Guabiruba/Divulgação

A Prefeitura de Guabiruba realizou a assinatura da ordem de serviço para a execução das obras de pavimentação asfáltica, implantação de calçadas e construção de bocas de lobo na rua Planície Alta.

O trecho contemplado possui extensão total de 1.461,68 metros e interliga os bairros Guabiruba Sul e Planície Alta.

A obra será executada com recursos do governo do estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE), viabilizados por meio de convênio simplificado.

A intervenção tem como objetivo melhorar as condições de tráfego e ampliar a segurança de pedestres e motoristas.