Projeto de engenharia para pavimentação do lote 1 da estrada entre Botuverá e Vidal Ramos é concluído

Localidade de Chapadão do Tigre, em Vidal Ramos | Foto: Google Maps/Reprodução

O projeto de engenharia para a pavimentação de parte da rodovia Antônio Goedert (SC-486), entre Botuverá e Vidal Ramos, foi finalizado e entregue nesta segunda-feira, 19. Agora, não há mais empecilhos administrativos para abertura do edital de licitação, a não ser a busca pelo recurso.

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade do estado, Jerry Comper, esteve em Vidal Ramos nesta segunda para anunciar a conclusão do projeto de engenharia. Trata-se do lote 1, entre a região central de Vidal Ramos e a localidade de Chapadão do Tigre.

O trecho inicial abrange 12 quilômetros. O restante, que totaliza 24 quilômetros, será de Chapadão do Tigre até Botuverá. Até julho, segundo Jerry, a empresa que elabora o projeto de engenharia deve entregar os estudos completos, ou seja, do segundo lote.

“É uma obra muito importante. São quase R$ 2 milhões para 24 quilômetros. Foi desmembrado em 12 quilômetros, para os lotes 1 e 2. Agora, estamos aptos a licitar estes 12 iniciais”, comemora o secretário.

O assessor de gabinete de Jerry, Nene Colombi, que intermedia obras de infraestrutura do governo do estado no Médio Vale do Itajaí, destaca a importância da obra para a região. A estrada é o principal acesso de Botuverá ao Alto Vale.

“A partir de agora será realizado um trabalho político em busca do recurso junto ao governador Jorginho Mello, para que seja possível iniciar o processo da licitação”, reforça o assessor.

As rodovias Pedro Merizio (Botuverá – Brusque) e Antônio Heil (Brusque – Itajaí) são trechos da SC-486 que contam com pavimentação. A parte não pavimentada inicia a partir do bairro Ourinhos, na região do Parque Municipal das Grutas e Cavernas de Botuverá, e segue até Vidal Ramos.