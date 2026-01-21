Rompimento de adutora pode deixar bairro Primeiro de Maio sem água durante manhã desta quarta
Situação deve ser normalizada até meio-dia
Na manhã desta quarta-feira, 21, o bairro Primeiro de Maio e a rua Nova Trento terão desabastecimento temporário. O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) informa que o abastecimento será normalizado após o meio-dia.
O ocorrido se dá porque aconteceu um rompimento na adutora do bairro durante a realização da obra de macrodrenagem da avenida Primeiro de Maio.
Para realizar o conserto, será necessário interromper o abastecimento para regiões do bairro Primeiro de Maio e rua Nova Trento.
As equipes do Samae já estão se mobilizando para realizar o conserto emergencial na região.