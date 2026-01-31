Rompimento em elevatório pode causar falta de água no Volta Grande, em Brusque
Incidente danificou sistema elétrico no Loteamento Florence na manhã deste sábado
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque identificou, na manhã deste sábado, 31, o rompimento de uma caixa d’água em um elevatório localizado no Loteamento Florence, no bairro Volta Grande.
O incidente danificou o sistema elétrico da unidade e pode provocar desabastecimento temporário na região.
De acordo com o Samae, equipes atuam no local para restabelecer o funcionamento do sistema no menor tempo possível.
A autarquia não informou prazo para a normalização completa do abastecimento.
Enquanto os trabalhos seguem, a orientação é para que moradores façam uso consciente da água até a regularização do serviço.