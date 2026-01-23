Ir para o conteúdo

Entenda por que Prefeitura de Brusque decidiu abrir rua entre colégios para acesso à Beira Rio

Vice-prefeito garante que veículos pesados conseguirão manobrar para acessar rua, que iniciará em curva

Thiago Facchini
Novo acesso passa entre as duas escolas | Foto: Thiago Facchini/O Município

Uma nova rua está sendo aberta entre o Colégio Cultura e o Instituto Federal Catarinense (IFC), no bairro Jardim Maluche, em Brusque. A expectativa é que a via seja entregue no final de janeiro.

A prefeitura optou por implantar uma nova rua na região para servir, principalmente, como uma alça de acesso à avenida Valdir Batisti, que é a nova Beira Rio.

“É uma rua que fará uma alça à Beira Rio e dará acesso mais seguro aos colégios”, afirma o vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (PL).

Acesso polêmico

As mudanças do trânsito no Jardim Maluche geraram críticas. A principal delas estava relacionada à primeira rotatória da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

A estrutura havia sido fechada, mas reaberta posteriormente em meio às críticas.

O acesso precário e longo à nova Beira Rio pela rua Bartolomeu Pruner também foi alvo de reclamações.

WhatsApp

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal

Toque aqui e entre

Ao invés da rua do Colégio Cultura, a prefeitura optou por tornar uma estrada de paralelepípedo como o acesso principal à nova avenida.

A nova via entre o Cultura e o IFC é construída agora perto de uma curva, na saída da ponte Antônio Nicolau Maluche.

Porém, Deco Batisti garante que veículos de carga pesada, principalmente, conseguirão manobrar para acessar a alça.

“Caminhão consegue passar, sim”, assegura o vice-prefeito. A nova rua terá sete metros de largura, e contará ainda com espaço para parada de ônibus.