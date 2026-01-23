Entenda por que Prefeitura de Brusque decidiu abrir rua entre colégios para acesso à Beira Rio
Vice-prefeito garante que veículos pesados conseguirão manobrar para acessar rua, que iniciará em curva
Uma nova rua está sendo aberta entre o Colégio Cultura e o Instituto Federal Catarinense (IFC), no bairro Jardim Maluche, em Brusque. A expectativa é que a via seja entregue no final de janeiro.
A prefeitura optou por implantar uma nova rua na região para servir, principalmente, como uma alça de acesso à avenida Valdir Batisti, que é a nova Beira Rio.
“É uma rua que fará uma alça à Beira Rio e dará acesso mais seguro aos colégios”, afirma o vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (PL).
Acesso polêmico
As mudanças do trânsito no Jardim Maluche geraram críticas. A principal delas estava relacionada à primeira rotatória da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).
A estrutura havia sido fechada, mas reaberta posteriormente em meio às críticas.
O acesso precário e longo à nova Beira Rio pela rua Bartolomeu Pruner também foi alvo de reclamações.
Ao invés da rua do Colégio Cultura, a prefeitura optou por tornar uma estrada de paralelepípedo como o acesso principal à nova avenida.
A nova via entre o Cultura e o IFC é construída agora perto de uma curva, na saída da ponte Antônio Nicolau Maluche.
Porém, Deco Batisti garante que veículos de carga pesada, principalmente, conseguirão manobrar para acessar a alça.
“Caminhão consegue passar, sim”, assegura o vice-prefeito. A nova rua terá sete metros de largura, e contará ainda com espaço para parada de ônibus.