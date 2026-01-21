Rua Padre Antônio Eising recebe obras de recuperação asfáltica em Brusque

Foto: Divulgação/Prefeitura de Brusque

Foi realizado o serviço de recuperação do asfalto na Rua Padre Antônio Eising, no bairro Azambuja, com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade e garantir mais segurança a motoristas e pedestres.

Os trabalhos abrangeram um trecho de aproximadamente 80 metros de extensão por cinco metros de largura. Para a recuperação da via, foram aplicadas cerca de 38 toneladas de asfalto, com espessura média de cinco centímetros, o que contribui para maior durabilidade do pavimento.

Além disso, foi executado um serviço de recuperação estrutural com fresagem, remoção e substituição do material comprometido, utilizando rachão e base de brita graduada, assegurando maior resistência e qualidade à pista.

A ação contou com o trabalho de 12 servidores da Secretaria de Obras e o apoio de maquinário pesado, incluindo uma patrola, uma máquina fresadora, um rolo compactador, um caminhão espargidor e dois caminhões basculantes, garantindo agilidade e eficiência na execução do serviço.

A intervenção foi necessária principalmente em razão do tráfego intenso de caminhões de carga pelo local. “Essa operação foi necessária devido a um rebaixo ocorrido na via, causado pela circulação constante de veículos pesados”, explicou o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

“Foi realizado o rebaixamento do trecho, a colocação de rachão e a aplicação de uma nova capa asfáltica. Nossa equipe segue atuando com seriedade, levando infraestrutura de qualidade a todos os bairros”, finalizou o secretário.