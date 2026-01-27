Saiba a situação da licitação da barragem de Botuverá após suspensão pelo TCE-SC

Ciro Groh/Arquivo O Município

Após a suspensão da licitação para contratação da empresa que executará de projetos e obras da barragem no rio Itajaí Mirim, em Botuverá, em dezembro de 2025, a Defesa Civil de Santa Catarina e o tribunal de Contas do Estado (TCE-SC) se reuniram, no dia 9 de janeiro, para discutir questões técnicas e irregularidades apontadas no edital.

Nessa reunião, a Defesa Civil apresentou uma informação técnica respondendo aos questionários do Tribunal referente às irregularidades observadas no projeto de construção da barragem de Botuverá, que motivaram a suspensão.

A decisão de suspensão cautelar foi proferida pelo relator do processo, conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall, após análise técnica da Diretoria de Licitações e Contratações (DLC) do TCE-SC que apontou inconsistências no orçamento da obra.

De acordo com Tuliana Rosa, assessora da Defesa Civil de Santa Catarina, após o edital da barragem ser suspenso, um novo será lançado em 2026, com abertura de novo prazo após análise da informação técnica enviada ao Tribunal.

Em conjunto com a suspensão, o TCE-SC decretou um prazo de 30 dias para que fossem adotadas as medidas corretivas da obra.

“Após a notificação do TCE-SC sobre a suspensão do edital, a equipe da Diretoria de Obras Preventivas e Projetos Especiais da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), iniciou as correções necessárias e os esclarecimentos dos apontamentos do Tribunal, antecipando-se em relação ao prazo pré-estabelecido”, esclareceu Tuliana.

Ainda não há um novo prazo estabelecido para o lançamento da licitação.