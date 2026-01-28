Saiba como estão as obras de nova rua de ligação até a Beira Rio de Brusque

Prefeitura de Brusque/Divulgação

As obras de nova rua de ligação até a avenida Beira Rio no Jardim Maluche, em Brusque, entram em nova etapa. Nesta quarta-feira, 28, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) começa a retirada do guard rail instalado nas proximidades da ponte Antônio Nicolau Maluche, no Jardim Maluche, em trecho traçado sinuoso que liga ao centro do município.

A nova via integra o planejamento de mobilidade urbana do município e cria uma alternativa de deslocamento para quem utiliza a ponte Antônio Nicolau Maluche, ampliando as opções de ligação com a avenida Beira Rio.

A intervenção ocorre no trecho entre o Instituto Federal Catarinense (IFC) e o Colégio Cultura e serve para que a Secretaria de Obras possa dar continuidade às etapas previstas no projeto. Em razão da retirada da proteção metálica, a Setram orienta motoristas, ciclistas e pedestres a circularem com atenção redobrada pelo local.

Novo acesso passa entre as duas escolas | Foto: Thiago Facchini/O Município

Projeto

Conforme o projeto, a via terá aproximadamente 200 metros de extensão e cerca de 6,5 metros de largura. Os trabalhos tiveram início com a limpeza da área e, na sequência, foi realizado o rebaixamento do terreno, com a retirada total do material, drenagem, preparando a base para a pavimentação.