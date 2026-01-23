Saiba motivo de visita técnica do Samae de Brusque a Jaraguá do Sul

Divulgação

Na quinta-feira, 22, integrantes da equipe técnica do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque realizaram uma visita técnica ao Samae de Jaraguá do Sul. A visita teve como propósito conhecer os trabalhos e processos realizados pela autarquia anfitriã, com intuito de auxiliar na reestruturação do setor de controle operacional de Brusque.

A iniciativa contou com o objetivo de conhecer de perto os trabalhos desenvolvidos pela Central de Controle Operacional (CCO), pelo setor de Compras e Licitações e pelo processo de tratamento de lodo adotado pelo Samae de Jaraguá do Sul.

O encontro teve início com uma apresentação institucional do Samae de Jaraguá do Sul, abordando as áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Na sequência, a comitiva visitou a Estação de Tratamento de Água (ETA Central), a Central de Controle Operacional e o setor de licitações.

De acordo com a engenheira ambiental e sanitarista do Samae de Brusque, Thaynara de Moura, a visita foi estratégica para o momento vivido pela autarquia brusquense.

“Nós estamos reestruturando o nosso setor de controle operacional. Assim, nosso objetivo foi conhecer como o setor do Samae de Jaraguá do Sul atua, para nos auxiliar na implementação em Brusque, bem como compreender o processo de tratamento de lodo e a forma como são realizadas as licitações”, destacou.