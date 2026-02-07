Saiba quais ruas de Brusque tiveram o asfalto recuperado em janeiro de 2026

Prefeitura de Brusque/Divulgação

Ao longo do mês de janeiro, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos executou o conserto de asfalto em 53 ruas, distribuídas em 19 bairros do município. As ações fazem parte do cronograma de manutenção da malha viária urbana e, ao todo, foram aplicadas 431,5 toneladas de asfalto.

Participaram três equipes das obras. A primeira contou com três servidores e uma caminhonete, a segunda equipe foi composta por sete servidores, uma retroescavadeira, um rolo compactador, um caminhão traçado, um caminhão toco e um caminhão espargidor.

Já a terceira equipe atuou com sete servidores, uma retroescavadeira, um caminhão traçado, um caminhão toco e um caminhão espargidor, e os serviços seguem um planejamento técnico definido pela Secretaria de Obras.

"A operação tapa-buracos segue uma programação por regiões e tem sido executada de forma técnica, com remoção do pavimento danificado, colocação de base e, quando necessário, aplicação de rachão”, diz o secretário da pasta, Ivan Bruns Filho.

“Nossa missão é atender todos os bairros, iniciando pelas vias principais e, em seguida, pelas vias transversais”, finalizou Ivan.

Confira os bairros e vias recuperadas: