Saiba quais ruas de Brusque tiveram o asfalto recuperado em janeiro de 2026
Foram aplicadas 430 toneladas de asfalto
Ao longo do mês de janeiro, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos executou o conserto de asfalto em 53 ruas, distribuídas em 19 bairros do município. As ações fazem parte do cronograma de manutenção da malha viária urbana e, ao todo, foram aplicadas 431,5 toneladas de asfalto.
Participaram três equipes das obras. A primeira contou com três servidores e uma caminhonete, a segunda equipe foi composta por sete servidores, uma retroescavadeira, um rolo compactador, um caminhão traçado, um caminhão toco e um caminhão espargidor.
Já a terceira equipe atuou com sete servidores, uma retroescavadeira, um caminhão traçado, um caminhão toco e um caminhão espargidor, e os serviços seguem um planejamento técnico definido pela Secretaria de Obras.
"A operação tapa-buracos segue uma programação por regiões e tem sido executada de forma técnica, com remoção do pavimento danificado, colocação de base e, quando necessário, aplicação de rachão”, diz o secretário da pasta, Ivan Bruns Filho.
“Nossa missão é atender todos os bairros, iniciando pelas vias principais e, em seguida, pelas vias transversais”, finalizou Ivan.
Confira os bairros e vias recuperadas:
- Planalto: ruas Treze de Maio e João Batista Palma;
- São Pedro: rua São Leopoldo;
- Primeiro de Maio: ruas João XXIII, Henrique Hartke e Guilherme Ristow;
- Azambuja: ruas Carlos Ristow, Nova Trento, Manoel Machado, José Adriano, Azambuja, AZ-041 e Luiz Machado;
- Limeira: ruas Vitório Octaviano Floriani, Alberto Muller e José Walendowsky;
- Centro 2: ruas Adolfo Schlosser, Francisco Walendowsky, Nilo Maestri e Ernesto Appel;
- Centro 1: ruas Mathilde Hoffmann, Barão do Rio Branco, Marechal Hermes, Nilo Bianchini, São José, Vicente Schaefer e Alberto Torres;
- Guarani: ruas Nicolau Hassmann, Eduardo Paza e Guilhermina Regina Deichmann;
- Poço Fundo: ruas João Raimundi e PF-07;
- Steffen: ruas Guilherme Steffen e Carlos Day;
- Dom Joaquim: ruas Luiz Moreli, Leonidas Padilha, Do Cedro, João Peters, Augusto Reis e Irmã Josefina;
- Tomaz Coelho: rua José Dubiela;
- Zantão: rua Walter Barteld;
- Souza Cruz: ruas Adriano Bento Amorim, Manoel Machado e Schulenburg;
- Santa Luzia: ruas Augusto Klapoth e Vitor Meireles;
- Limoeiro: ruas Valquiria Laurentino Pereira e Itajaí;
- Cerâmica Reis: rua Pedro Fantoni;
- São Luiz: rua Luiz Alves Gevaerd;
- Cedro Alto: ruas David Hort e João Victorino Mafra.