Samae substitui tubulação de água durante obra de macrodrenagem na avenida Primeiro de Maio

Foto: José Carlos Paulini

Durante a obra de macrodrenagem que está sendo executada na avenida Primeiro de Maio, o Samae de Brusque também realiza a substituição da tubulação de água tratada.

A intervenção ocorre em aproximadamente 800 metros da via, no mesmo trecho onde estão sendo implantadas as galerias pluviais.

Na manhã desta segunda-feira, 12, as equipes retornaram ao local para dar continuidade aos trabalhos. “Para a colocação das galerias de drenagem, foi necessário escavar o trecho e remover a tubulação antiga. Agora nossas equipes estão retornando ao local para a realocação da rede e a substituição dos tubos”, explica o diretor-geral de Operações, Ruan Reis.

A rede instalada no local possui 150 milímetros de diâmetro e é responsável por transportar água para todo o bairro.

“Não foi necessária a ampliação da rede, apenas a substituição da tubulação antiga. Com isso, diminuímos o risco de rompimentos, garantindo mais segurança no abastecimento de toda a região”, finaliza Ruan.

A previsão é de que os serviços sejam concluídos juntamente com o término da obra de drenagem, no primeiro semestre do ano.