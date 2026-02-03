Trânsito será interrompido entre a noite de terça e madrugada de quarta-feira no Primeiro de Maio, em Brusque

José Carlos Paulini/Prefeitura de Brusque

Durante a noite desta terça-feira, 3, ocorrerá a realização de obras na avenida Primeiro de Maio, em Brusque, para a implantação de uma nova adutora. Os trabalhos serão executados das 20h às 4h e, durante a realização dos serviços, o trânsito será interrompido no trecho das escavações, ficando livre apenas para moradores.

Para diminuir os impactos de desabastecimento e melhorar a vazão da água, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque ampliará a adutora existente na via. Com cerca de 1 km de extensão, a nova tubulação de 300 milímetros tem o objetivo de melhorar o fornecimento de água para os bairros Primeiro de Maio, Águas Claras, Ponta Russa e parte do Azambuja.

Atualmente, as obras de macrodrenagem realizadas na avenida Primeiro de Maio têm provocado rompimentos na rede de abastecimento, o que pode afetar o fornecimento de água nessas localidades, e quando ocorrem rompimentos, é necessário interromper o abastecimento para realizar o conserto.

Ruan Reis, diretor-geral de Operações do Samae, comentou sobre a situação, “o solo do local é argiloso, barrento e com muitas pedras, o que pode ocasionar desbarrancamentos e, consequentemente, o rompimento da tubulação”.

“As localidades mais altas podem demorar mais tempo para ter o fornecimento normalizado, como na rua Gustavo Halfpap, por exemplo. Isso ocorre porque é preciso que a pressão e a vazão se restabeleçam primeiro. Com a ampliação dessa tubulação para 300 milímetros, esse tempo de recuperação deverá diminuir consideravelmente”, complementou Ruan.

O diretor também reforça o pedido para que a população utilize a água com consciência, evitando desperdícios neste período de obras e possíveis interrupções, “a economia por parte de cada morador é fundamental para que o abastecimento consiga atender todas as famílias da região da melhor forma possível”.