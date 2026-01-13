Tubulação rompe durante obra e causa desabastecimento temporário no Steffen, em Brusque

Prefeitura de Brusque/Divulgação

Na tarde desta terça-feira, 13, na rua Guilherme Wegner, no bairro Steffen, em Brusque, durante uma obra de drenagem realizada pela Secretaria de Obras, uma tubulação acabou rompendo. As equipes atuam no local nesta tarde.

O diretor-geral do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), Ruan Reis, explica que se trata de uma obra de extrema importância para a região e que a autarquia vinha acompanhando os trabalhos. “Infelizmente, devido ao solo argiloso e às dificuldades no local, acabou rompendo uma rede". A previsão do Samae é que a situação seja normalizada até às 20h desta terça.

O problema atingiu uma adutora de 250 milímetros e outra de 110 milímetros, que são interligadas e responsáveis pelo abastecimento de parte da região do bairro.

“A interrupção afeta moradores da região do bairro Steffen, nas proximidades da Zen, do posto de gasolina, além de ruas internas do bairro. Também podem ser registrados problemas de abastecimento em áreas mais altas”, explica.