Os ingressos para Athletico x Brusque, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, estão à venda para a torcida quadricolor. A partida está marcada às 19h30 desta terça-feira, 20, na Ligga Arena, em Curitiba.



Torcedores do Brusque podem comprar pelo site próprio do Athletico para venda de ingressos desde a manhã deste sábado, 17. As entradas custam R$ 150 para o setor visitante, com direito à meia-entrada.

Ingressos que sobrarem no dia da partida também serão vendidos na bilheteria visitante da Ligga Arena, localizada na rua Petit Carneiro. A entrada da torcida do Brusque será feita pelo Portão M, também na rua Petit Carneiro.

Torcedor com ingresso para o setor visitante precisa realizar ter o cadastro facial aprovado para entrar no estádio no dia do jogo. Ao realizar a compra online, só é possível fazer o download da entrada após a aprovação deste cadastro. A análise será realizada em tempo hábil para o jogo.

– Depois da confirmação da compra do ingresso no site, identifique o portador (quem vai utilizar o ingresso);

– Após a identificação, realize o cadastro facial. Clique em “cadastrar facial” e siga as instruções, enviando uma foto e a imagem de um documento oficial de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte, por exemplo);

– As imagens enviadas serão analisadas. A confirmação não ocorre imediatamente. Caso o cadastro seja reprovado, será necessário repetir o procedimento. Só será possível acessar o estádio com um cadastro aprovado.

Em campo

Brusque e Athletico se enfrentaram em 1º de maio, na Arena Joinville, no jogo de ida. A partida terminou empatada em 0 a 0. Quem vencer na Ligga Arena se classifica às oitavas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

