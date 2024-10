Ingressos para Brusque x Chapecoense começam a ser vendidos nesta quinta-feira

Os ingressos para Brusque x Chapecoense começarão a ser vendidos nesta quinta-feira, 24, de forma online e também em pontos de venda físicos. A partida, válida pela 34ª rodada da Série B, começa às 19h desta terça-feira, 29, no estádio Augusto Bauer.

É possível comprar no site Ingresso de Vantagens (até terça-feira, 29, às 15h), na secretaria do clube e na loja Bruscão Mania, no Centro de Brusque. A venda de bilhetes da torcida visitante é realizada somente pelo site.

Sócio-torcedor tem acesso garantido aos jogos do Brusque como mandante. Para entrar no estádio, basta utilizar o QR Code no aplicativo exclusivo do sócio.

Nos setores destinados ao torcedor do Brusque, não é permitida a entrada com camisas de outros clubes. É possível acessar o estádio vestindo camisa do Brusque ou camisa neutra.

Loja Bruscão Mania

Avenida Lauro Muller, 13, Centro

– De segunda a sexta-feira: das 8h às 12h e das 13h às 18h

Secretaria do Brusque

Sala no interior da Arena Brusque, ao lado do pavilhão da Fenarreco

Rodovia deputado Gentil Batisti Archer, Centro 2

– De segunda a sexta-feira: das 8h15 às 12h e das 13h30 às 18h

– Terça-feira, 29 (dia do jogo): das 8h15 às 12h

Estádio Augusto Bauer

Avenida Lauro Muller, 49 – Centro

– Terça-feira, 29: das 17h às 19h

Preços

Cadeiras: R$ 60 (R$ 30 meia-entrada)

Arquibancada coberta (atrás do gol): R$ 40 (R$ 20 meia-entrada)

Arquibancada descoberta (metálica): R$ 20 (R$ 10 meia-entrada)

Visitante (metálica): R$ 20 (R$ 10 meia-entrada)

Meia-entrada e não pagantes

Crianças até 12 anos completos não pagam ingresso na arquibancada descoberta. A criança terá direto na catraca, portando ingresso de cortesia, documento com foto que comprove idade e acompanhada de pais ou responsáveis.

O ingresso de cortesia para crianças de até 12 anos completos precisa ser solicitado pelo pai ou responsável na bilheteria, no momento da compra do ingresso adulto na arquibancada descoberta.

Crianças pagam meia-entrada no setor de cadeira, na arquibancada coberta e no setor visitante.

Estudantes devem apresentar carteirinha de estudante para a compra para acessar o estádio com ingresso de meia-entrada.

Pessoas acima de 60 anos pagam meia-entrada, apresentando documento com foto que comprove a idade.

Professores pagam meia-entrada desde que apresentem comprovante de renda.

