O Brusque anunciou, nesta segunda-feira, 13 a venda de ingressos para a partida contra o Operário-PR. É possível comprar online, na secretaria do Brusque e também na loja Bruscão Mania, em frente ao estádio Augusto Bauer. A partida começa às 19h desta quarta-feira, 15, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela quinta rodada do Brasileiro Série B.

O ingresso custa R$ 50 no setor coberto. Para os setores descoberto e visitante, o preço é R$ 30.

Só é permitida a entrada de torcedores nos setores do Brusque com camisas do clube ou neutras, não podendo ser de outras equipes.

Horários de atendimento

Loja Bruscão Mania

– Segunda a Sexta: 9h às 18h

– Sábado: 9h às 12h

Secretaria do Brusque

– Segunda a sexta: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h

Meia-entrada e gratuidades

Público até 11 anos não paga ingresso na descoberta, e paga apenas meia-entrada na coberta. O acesso se dará direto na catraca, com o ingresso junto dos pais ou responsáveis e documentação.

Quando o pai, mãe ou responsável for adquirir o seu ingresso, poderá solicitar o ingresso de cortesia para a criança. Sem a apresentação deste ingresso, a criança não poderá acessar o estádio.

Estudantes deverão apresentar a carteirinha de estudante para acessar o estádio.

Público acima de 60 anos paga meia-entrada. Deverão apresentar documento comprovando a idade.

Professores pagam meia-entrada mediante apresentação do comprovante de renda.

