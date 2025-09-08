Ingressos para Brusque x Santa Catarina, pela Copa SC, estão à venda
Quadricolor joga nesta terça-feira, 9, no Augusto Bauer
Quadricolor joga nesta terça-feira, 9, no Augusto Bauer
Os ingressos para Brusque x Santa Catarina, pela primeira rodada da Copa Santa Catarina, estão disponíveis no site Ingresso de Vantagens e na loja Bruscão Mania a partir das 14h desta segunda-feira, 8. A partida está marcada às 20h desta terça-feira, 9, no estádio Augusto Bauer, com abertura dos portões às 18h30.
O setor de arquibancada coberta não estará disponível. Sócios-torcedores que têm planos neste setor têm direito a lugar nas cadeiras, com visão lateral do campo.
O sócio-torcedor tem acesso garantido a todos os jogos do Brusque em casa. É necessário abrir o aplicativo exclusivo do sócio e utilizar o QRCode para entrar no estádio.
Vendas online terminam quatro horas antes da partida.
Crianças até 12 anos pagam meia-entrada nos setores de cadeira, arquibancada coberta e visitante, e não pagam ingresso no setor descoberto mandante. Adolescentes a partir dos 13 anos têm direito à meia entrada em todos os setores. É obrigatória a apresentação de um documento oficial que comprove o direito à meia-entrada.
Pessoas com deficiência e acompanhante, idosos a partir dos 60 anos, professores da rede estadual de ensino e doadores regulares de sangue também têm direito à meia entrada, mediante as condições das respectivas leis.
Não é permitida a entrada de torcedores vestindo camisas de times que não sejam o Brusque nos setores da torcida mandante.
Cadeiras: R$ 40 (R$ 20 meia-entrada)
Arquibancada descoberta (metálica): R$ 20 (R$ 10 meia-entrada)
Visitante (metálica): R$ 20 (R$ 10 meia-entrada)
Em frente ao estádio Augusto Bauer
Avenida Lauro Muller, 13, Centro 2
– Segunda-feira, 8: das 14h às 17h.
– Terça-feira, 9: das 9h até o início da partida.
Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos. Relembre: