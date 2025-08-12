Ingressos para Carlos Renaux x Metropolitano estão à venda

Estão à venda os ingressos para Carlos Renaux x Metropolitano. A partida de volta das semifinais da Série B do Campeonato Catarinense começa às 19h deste sábado, 16, no estádio Augusto Bauer.

Vendas online estão abertas com preço único, R$ 10, com direito à meia-entrada. Os portões do estádio serão abertos às 17h30, com um setor aberto para a torcida mandante e outro para a torcida visitante.

Quem vencer a partida garante vaga na Série A do Catarinense de 2026, enfrentando Blumenau ou Camboriú na final da Série B. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

No primeiro jogo da semifinal, disputado no domingo, 10, em Blumenau, as equipes empataram em 1 a 1. Cássio abriu o placar para o Carlos Renaux e Hebert, contra, marcou o gol do Metrô.

A partida entre as equipes na primeira fase terminou em 0 a 0 no Augusto Bauer.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

