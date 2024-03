Ingressos para espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre já estão disponíveis; saiba como adquirir

A Associação Artístico Cultural São Pedro (AACSP) já iniciou a venda dos ingressos da 24ª edição do espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre, que acontece nos dias 28 e 29 de março, no pátio da Capela São Cristóvão, em Guabiruba. No dia 28 de março, a apresentação inicia às 20h30, e no dia 29, às 19h30. Os ingressos podem ser adquiridos em espaços físicos, assim como de forma on-line.

Com cerca de 500 voluntários envolvidos, o espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre é considerado o maior a céu aberto do sul do país.

Ao todo, os ingressos estão disponíveis para aquisição em quatro pontos de venda. Em Guabiruba: no Supermercado Kohler, no bairro Aymoré; no Supermercado Carol, Centro; e na secretaria da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Centro. Em Brusque, os ingressos podem ser adquiridos na loja da WJ, no centro da cidade.

Todos os ingressos estão sendo vendidos no único valor de R$ 20,00 e, nos pontos fixos, pagamento é somente em dinheiro. “O valor inteiro dos ingressos inicialmente era de R$ 40,00, mas a diretoria da AACSP optou em vendê-los pelo valor de meia entrada (R$ 20,00) para ampliar a participação do público. Assim, todos os ingressos terão valor único de R$ 20,00”, esclarece o tesoureiro da AACSP e coordenador responsável pelas vendas dos ingressos do teatro em 2024, Luan Carlo de Pinho.

Vendas on-line

Uma novidade desta edição é a opção de compra dos ingressos de forma on-line, ampliando ainda mais a oportunidade para que pessoas de outras cidades possam prestigiar o evento. Foi realizada uma parceria entre o evento e a Pedidos 10. “As vendas iniciaram e já tivemos um retorno muito positivo, já que também facilita a compra por meio do pagamento via Pix ou cartão de crédito”, comenta Luan.

Para a compra on-line, basta baixar e acessar o aplicativo da Pedidos 10. Na plataforma, os ingressos são vendidos a R$ 22,00 (R$ 20,00 + taxa de serviço). “A partir da compra on-line, é gerado um QR Code, que é enviado ao comprador por e-mail ou disponibilizado no próprio aplicativo. Nos dias das apresentações, tanto na quinta, quanto na sexta-feira, ao chegar ao evento, é indispensável a apresentação do QR Code, ou pelo celular ou de forma impressa”, explica.

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: