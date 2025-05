Iniciadas obras de terraplanagem em terreno da subestação da Celesc em Botuverá

A Prefeitura de Botuverá iniciou nesta segunda-feira, 19, a regularização do terreno que receberá a nova subestação da Celesc. A área, com mais de 8,5 mil metros quadrados, está localizada no bairro Pedras Grandes.

De acordo com o prefeito Victor Wietcowsky, a intervenção com maquinário do município foi necessária para atender uma exigência da autarquia estadual de energia elétrica.

“Para a construção, a Celesc solicitou que o terreno estivesse preparado, com a terraplanagem concluída”, explicou o prefeito. “Com base no projeto apresentado por eles, obtivemos autorização do Legislativo para atuar no local nas próximas semanas e meses”, acrescentou.

O início das obras foi acompanhado pelo vice-prefeito Kaioran Paloschi, pela engenheira civil Ana Cláudia Victorino, pelo secretário de Obras, Zeca Leoni, e pelo diretor do Núcleo de Empresários de Botuverá, Edson Rubem Muller, o Pipoca.

Para a execução dos trabalhos, estão sendo utilizados uma escavadeira hidráulica e dois caminhões caçamba. “Com o terreno pronto, a Celesc poderá dar início à instalação dos equipamentos necessários para a construção da subestação”, destacou o vice-prefeito.

